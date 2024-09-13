- 자본
트레이드:
1 683
이익 거래:
908 (53.95%)
손실 거래:
775 (46.05%)
최고의 거래:
227.83 USD
최악의 거래:
-538.14 USD
총 수익:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
총 손실:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
연속 최대 이익:
14 (153.31 USD)
연속 최대 이익:
227.83 USD (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
11.39%
최대 입금량:
153.73%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
-0.55
롱(주식매수):
734 (43.61%)
숏(주식차입매도):
949 (56.39%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.74 USD
평균 이익:
15.38 USD
평균 손실:
-19.62 USD
연속 최대 손실:
13 (-357.63 USD)
연속 최대 손실:
-538.14 USD (1)
월별 성장률:
156.01%
연간 예측:
1 892.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 695.15 USD
최대한의:
2 246.16 USD (87.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.33% (2 246.16 USD)
자본금별:
62.41% (470.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1683
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-66K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
최고의 거래: +227.83 USD
최악의 거래: -538 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +153.31 USD
연속 최대 손실: -357.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
