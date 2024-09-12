SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Gold Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 inceleme
Güvenilirlik
169 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 509%
VantageInternational-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 394
Kârla kapanan işlemler:
2 538 (74.77%)
Zararla kapanan işlemler:
856 (25.22%)
En iyi işlem:
1 317.55 EUR
En kötü işlem:
-4 070.80 EUR
Brüt kâr:
84 229.05 EUR (782 341 pips)
Brüt zarar:
-64 485.05 EUR (548 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
119 (1 757.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 935.95 EUR (111)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
52.75%
Maks. mevduat yükü:
47.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
1 714 (50.50%)
Satış işlemleri:
1 680 (49.50%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
5.82 EUR
Ortalama kâr:
33.19 EUR
Ortalama zarar:
-75.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-4.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 811.48 EUR (3)
Aylık büyüme:
7.23%
Yıllık tahmin:
89.81%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.54 EUR
Maksimum:
5 179.82 EUR (24.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.44% (4 837.42 EUR)
Varlığa göre:
35.34% (4 266.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1433
EURUSD+ 363
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 17K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 89K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
AUDJPY+ -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 317.55 EUR
En kötü işlem: -4 071 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 111
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 757.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Extractor
İnceleme yok
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 05:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Extractor
Ayda 999 USD
509%
0
0
USD
18K
EUR
169
96%
3 394
74%
53%
1.30
5.82
EUR
35%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.