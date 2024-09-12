시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 리뷰
안정성
185
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 120
이익 거래:
3 085 (74.87%)
손실 거래:
1 035 (25.12%)
최고의 거래:
1 317.55 EUR
최악의 거래:
-4 070.80 EUR
총 수익:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
총 손실:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
연속 최대 이익:
119 (1 757.94 EUR)
연속 최대 이익:
4 935.95 EUR (111)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
51.70%
최대 입금량:
47.63%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.07
롱(주식매수):
2 281 (55.36%)
숏(주식차입매도):
1 839 (44.64%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
5.12 EUR
평균 이익:
37.81 EUR
평균 손실:
-92.31 EUR
연속 최대 손실:
20 (-3 432.21 EUR)
연속 최대 손실:
-4 811.48 EUR (3)
월별 성장률:
7.86%
연간 예측:
95.35%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
291.54 EUR
최대한의:
5 179.82 EUR (24.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.44% (4 837.42 EUR)
자본금별:
35.34% (4 266.76 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 317.55 EUR
최악의 거래: -4 071 EUR
연속 최대 이익: 111
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 757.94 EUR
연속 최대 손실: -3 432.21 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldBTC Extractor
월별 999 USD
546%
0
0
USD
22K
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
35%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.