- 자본
- 축소
트레이드:
4 120
이익 거래:
3 085 (74.87%)
손실 거래:
1 035 (25.12%)
최고의 거래:
1 317.55 EUR
최악의 거래:
-4 070.80 EUR
총 수익:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
총 손실:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
연속 최대 이익:
119 (1 757.94 EUR)
연속 최대 이익:
4 935.95 EUR (111)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
51.70%
최대 입금량:
47.63%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.07
롱(주식매수):
2 281 (55.36%)
숏(주식차입매도):
1 839 (44.64%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
5.12 EUR
평균 이익:
37.81 EUR
평균 손실:
-92.31 EUR
연속 최대 손실:
20 (-3 432.21 EUR)
연속 최대 손실:
-4 811.48 EUR (3)
월별 성장률:
7.86%
연간 예측:
95.35%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
291.54 EUR
최대한의:
5 179.82 EUR (24.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.44% (4 837.42 EUR)
자본금별:
35.34% (4 266.76 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 317.55 EUR
최악의 거래: -4 071 EUR
연속 최대 이익: 111
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 757.94 EUR
연속 최대 손실: -3 432.21 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold Extractor
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200