SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Gold Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 recensioni
Affidabilità
169 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 509%
VantageInternational-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 394
Profit Trade:
2 538 (74.77%)
Loss Trade:
856 (25.22%)
Best Trade:
1 317.55 EUR
Worst Trade:
-4 070.80 EUR
Profitto lordo:
84 229.05 EUR (782 341 pips)
Perdita lorda:
-64 485.05 EUR (548 280 pips)
Vincite massime consecutive:
119 (1 757.94 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 935.95 EUR (111)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
52.75%
Massimo carico di deposito:
47.63%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
1 714 (50.50%)
Short Trade:
1 680 (49.50%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
5.82 EUR
Profitto medio:
33.19 EUR
Perdita media:
-75.33 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-4.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 811.48 EUR (3)
Crescita mensile:
7.91%
Previsione annuale:
95.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
291.54 EUR
Massimale:
5 179.82 EUR (24.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.44% (4 837.42 EUR)
Per equità:
35.34% (4 266.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1433
EURUSD+ 363
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 17K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 89K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
AUDJPY+ -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 317.55 EUR
Worst Trade: -4 071 EUR
Vincite massime consecutive: 111
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 757.94 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Extractor
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 05:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Extractor
999USD al mese
509%
0
0
USD
18K
EUR
169
96%
3 394
74%
53%
1.30
5.82
EUR
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.