- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 120
Прибыльных трейдов:
3 085 (74.87%)
Убыточных трейдов:
1 035 (25.12%)
Лучший трейд:
1 317.55 EUR
Худший трейд:
-4 070.80 EUR
Общая прибыль:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Общий убыток:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (1 757.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 935.95 EUR (111)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
51.70%
Макс. загрузка депозита:
47.63%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
2 281 (55.36%)
Коротких трейдов:
1 839 (44.64%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
5.12 EUR
Средняя прибыль:
37.81 EUR
Средний убыток:
-92.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-3 432.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 811.48 EUR (3)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.35%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.54 EUR
Максимальная:
5 179.82 EUR (24.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.44% (4 837.42 EUR)
По эквити:
35.34% (4 266.76 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 317.55 EUR
Худший трейд: -4 071 EUR
Макс. серия выигрышей: 111
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 757.94 EUR
Макс. убыток в серии: -3 432.21 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FXGT-Live
|1.00 × 3
VantageInternational-Live
|1.27 × 15
Gold Extractor
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200