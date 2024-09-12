СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 отзывов
Надежность
185 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 120
Прибыльных трейдов:
3 085 (74.87%)
Убыточных трейдов:
1 035 (25.12%)
Лучший трейд:
1 317.55 EUR
Худший трейд:
-4 070.80 EUR
Общая прибыль:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Общий убыток:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (1 757.94 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 935.95 EUR (111)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
51.70%
Макс. загрузка депозита:
47.63%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
2 281 (55.36%)
Коротких трейдов:
1 839 (44.64%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
5.12 EUR
Средняя прибыль:
37.81 EUR
Средний убыток:
-92.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-3 432.21 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 811.48 EUR (3)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.35%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
291.54 EUR
Максимальная:
5 179.82 EUR (24.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.44% (4 837.42 EUR)
По эквити:
35.34% (4 266.76 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 317.55 EUR
Худший трейд: -4 071 EUR
Макс. серия выигрышей: 111
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 757.94 EUR
Макс. убыток в серии: -3 432.21 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
