シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
レビュー0件
信頼性
185週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 120
利益トレード:
3 085 (74.87%)
損失トレード:
1 035 (25.12%)
ベストトレード:
1 317.55 EUR
最悪のトレード:
-4 070.80 EUR
総利益:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
総損失:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
最大連続の勝ち:
119 (1 757.94 EUR)
最大連続利益:
4 935.95 EUR (111)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
51.70%
最大入金額:
47.63%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.07
長いトレード:
2 281 (55.36%)
短いトレード:
1 839 (44.64%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
5.12 EUR
平均利益:
37.81 EUR
平均損失:
-92.31 EUR
最大連続の負け:
20 (-3 432.21 EUR)
最大連続損失:
-4 811.48 EUR (3)
月間成長:
7.86%
年間予想:
95.35%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.54 EUR
最大の:
5 179.82 EUR (24.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.44% (4 837.42 EUR)
エクイティによる:
35.34% (4 266.76 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 317.55 EUR
最悪のトレード: -4 071 EUR
最大連続の勝ち: 111
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 757.94 EUR
最大連続損失: -3 432.21 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
Gold Extractor
レビューなし
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldBTC Extractor
999 USD/月
546%
0
0
USD
22K
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
35%
1:200
