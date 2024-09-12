- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 120
利益トレード:
3 085 (74.87%)
損失トレード:
1 035 (25.12%)
ベストトレード:
1 317.55 EUR
最悪のトレード:
-4 070.80 EUR
総利益:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
総損失:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
最大連続の勝ち:
119 (1 757.94 EUR)
最大連続利益:
4 935.95 EUR (111)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
51.70%
最大入金額:
47.63%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.07
長いトレード:
2 281 (55.36%)
短いトレード:
1 839 (44.64%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
5.12 EUR
平均利益:
37.81 EUR
平均損失:
-92.31 EUR
最大連続の負け:
20 (-3 432.21 EUR)
最大連続損失:
-4 811.48 EUR (3)
月間成長:
7.86%
年間予想:
95.35%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.54 EUR
最大の:
5 179.82 EUR (24.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.44% (4 837.42 EUR)
エクイティによる:
35.34% (4 266.76 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 317.55 EUR
最悪のトレード: -4 071 EUR
最大連続の勝ち: 111
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 757.94 EUR
最大連続損失: -3 432.21 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|1.27 × 15
Gold Extractor
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200