MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 reviews
Reliability
185 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 120
Profit Trades:
3 085 (74.87%)
Loss Trades:
1 035 (25.12%)
Best trade:
1 317.55 EUR
Worst trade:
-4 070.80 EUR
Gross Profit:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Gross Loss:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Maximum consecutive wins:
119 (1 757.94 EUR)
Maximal consecutive profit:
4 935.95 EUR (111)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
51.70%
Max deposit load:
47.63%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
57
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.07
Long Trades:
2 281 (55.36%)
Short Trades:
1 839 (44.64%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
5.12 EUR
Average Profit:
37.81 EUR
Average Loss:
-92.31 EUR
Maximum consecutive losses:
20 (-3 432.21 EUR)
Maximal consecutive loss:
-4 811.48 EUR (3)
Monthly growth:
7.86%
Annual Forecast:
95.35%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
291.54 EUR
Maximal:
5 179.82 EUR (24.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.44% (4 837.42 EUR)
By Equity:
35.34% (4 266.76 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 317.55 EUR
Worst trade: -4 071 EUR
Maximum consecutive wins: 111
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1 757.94 EUR
Maximal consecutive loss: -3 432.21 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
