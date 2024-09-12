- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 120
Profit Trades:
3 085 (74.87%)
Loss Trades:
1 035 (25.12%)
Best trade:
1 317.55 EUR
Worst trade:
-4 070.80 EUR
Gross Profit:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Gross Loss:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Maximum consecutive wins:
119 (1 757.94 EUR)
Maximal consecutive profit:
4 935.95 EUR (111)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
51.70%
Max deposit load:
47.63%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
57
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
4.07
Long Trades:
2 281 (55.36%)
Short Trades:
1 839 (44.64%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
5.12 EUR
Average Profit:
37.81 EUR
Average Loss:
-92.31 EUR
Maximum consecutive losses:
20 (-3 432.21 EUR)
Maximal consecutive loss:
-4 811.48 EUR (3)
Monthly growth:
7.86%
Annual Forecast:
95.35%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
291.54 EUR
Maximal:
5 179.82 EUR (24.84%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.44% (4 837.42 EUR)
By Equity:
35.34% (4 266.76 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Gold Extractor
