Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

Gold Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 avis
Fiabilité
169 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 502%
VantageInternational-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 393
Bénéfice trades:
2 537 (74.77%)
Perte trades:
856 (25.23%)
Meilleure transaction:
1 317.55 EUR
Pire transaction:
-4 070.80 EUR
Bénéfice brut:
84 004.77 EUR (781 030 pips)
Perte brute:
-64 484.55 EUR (548 280 pips)
Gains consécutifs maximales:
119 (1 757.94 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 935.95 EUR (111)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
52.75%
Charge de dépôt maximale:
47.63%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
1 713 (50.49%)
Courts trades:
1 680 (49.51%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
5.75 EUR
Bénéfice moyen:
33.11 EUR
Perte moyenne:
-75.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-4.66 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 811.48 EUR (3)
Croissance mensuelle:
6.36%
Prévision annuelle:
77.15%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.54 EUR
Maximal:
5 179.82 EUR (24.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.44% (4 837.42 EUR)
Par fonds propres:
35.34% (4 266.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1432
EURUSD+ 363
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 16K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 88K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
AUDJPY+ -1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 317.55 EUR
Pire transaction: -4 071 EUR
Gains consécutifs maximales: 111
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 757.94 EUR
Perte consécutive maximale: -4.66 EUR

Gold Extractor
Aucun avis
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 05:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
