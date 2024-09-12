- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 120
Gewinntrades:
3 085 (74.87%)
Verlusttrades:
1 035 (25.12%)
Bester Trade:
1 317.55 EUR
Schlechtester Trade:
-4 070.80 EUR
Bruttoprofit:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Bruttoverlust:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (1 757.94 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 935.95 EUR (111)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
51.70%
Max deposit load:
47.63%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.07
Long-Positionen:
2 281 (55.36%)
Short-Positionen:
1 839 (44.64%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
5.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
37.81 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-92.31 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-3 432.21 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 811.48 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
7.86%
Jahresprognose:
95.35%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.54 EUR
Maximaler:
5 179.82 EUR (24.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.44% (4 837.42 EUR)
Kapital:
35.34% (4 266.76 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 317.55 EUR
Schlechtester Trade: -4 071 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 111
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 757.94 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 432.21 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FXGT-Live
|1.00 × 3
VantageInternational-Live
|1.27 × 15
Gold Extractor
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200