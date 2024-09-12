SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
185 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 120
Gewinntrades:
3 085 (74.87%)
Verlusttrades:
1 035 (25.12%)
Bester Trade:
1 317.55 EUR
Schlechtester Trade:
-4 070.80 EUR
Bruttoprofit:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Bruttoverlust:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (1 757.94 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 935.95 EUR (111)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
51.70%
Max deposit load:
47.63%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.07
Long-Positionen:
2 281 (55.36%)
Short-Positionen:
1 839 (44.64%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
5.12 EUR
Durchschnittlicher Profit:
37.81 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-92.31 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-3 432.21 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 811.48 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
7.86%
Jahresprognose:
95.35%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
291.54 EUR
Maximaler:
5 179.82 EUR (24.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.44% (4 837.42 EUR)
Kapital:
35.34% (4 266.76 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 317.55 EUR
Schlechtester Trade: -4 071 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 111
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 757.94 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 432.21 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldBTC Extractor
999 USD pro Monat
546%
0
0
USD
22K
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
35%
1:200
