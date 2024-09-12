SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 comentários
Confiabilidade
185 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 120
Negociações com lucro:
3 085 (74.87%)
Negociações com perda:
1 035 (25.12%)
Melhor negociação:
1 317.55 EUR
Pior negociação:
-4 070.80 EUR
Lucro bruto:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Perda bruta:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (1 757.94 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 935.95 EUR (111)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
51.70%
Depósito máximo carregado:
47.63%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.07
Negociações longas:
2 281 (55.36%)
Negociações curtas:
1 839 (44.64%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
5.12 EUR
Lucro médio:
37.81 EUR
Perda média:
-92.31 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-3 432.21 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4 811.48 EUR (3)
Crescimento mensal:
7.86%
Previsão anual:
95.35%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.54 EUR
Máximo:
5 179.82 EUR (24.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.44% (4 837.42 EUR)
Pelo Capital Líquido:
35.34% (4 266.76 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 317.55 EUR
Pior negociação: -4 071 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 111
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 757.94 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 432.21 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Gold Extractor
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldBTC Extractor
999 USD por mês
546%
0
0
USD
22K
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
35%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.