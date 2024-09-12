- Crescimento
Negociações:
4 120
Negociações com lucro:
3 085 (74.87%)
Negociações com perda:
1 035 (25.12%)
Melhor negociação:
1 317.55 EUR
Pior negociação:
-4 070.80 EUR
Lucro bruto:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Perda bruta:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (1 757.94 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4 935.95 EUR (111)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
51.70%
Depósito máximo carregado:
47.63%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.07
Negociações longas:
2 281 (55.36%)
Negociações curtas:
1 839 (44.64%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
5.12 EUR
Lucro médio:
37.81 EUR
Perda média:
-92.31 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-3 432.21 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4 811.48 EUR (3)
Crescimento mensal:
7.86%
Previsão anual:
95.35%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
291.54 EUR
Máximo:
5 179.82 EUR (24.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.44% (4 837.42 EUR)
Pelo Capital Líquido:
35.34% (4 266.76 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 317.55 EUR
Pior negociação: -4 071 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 111
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 757.94 EUR
Máxima perda consecutiva: -3 432.21 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FXGT-Live
|1.00 × 3
VantageInternational-Live
|1.27 × 15
Gold Extractor
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200