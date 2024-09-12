信号部分
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0条评论
可靠性
185
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 120
盈利交易:
3 085 (74.87%)
亏损交易:
1 035 (25.12%)
最好交易:
1 317.55 EUR
最差交易:
-4 070.80 EUR
毛利:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
毛利亏损:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
最大连续赢利:
119 (1 757.94 EUR)
最大连续盈利:
4 935.95 EUR (111)
夏普比率:
0.05
交易活动:
51.70%
最大入金加载:
47.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.07
长期交易:
2 281 (55.36%)
短期交易:
1 839 (44.64%)
利润因子:
1.22
预期回报:
5.12 EUR
平均利润:
37.81 EUR
平均损失:
-92.31 EUR
最大连续失误:
20 (-3 432.21 EUR)
最大连续亏损:
-4 811.48 EUR (3)
每月增长:
7.86%
年度预测:
95.35%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
291.54 EUR
最大值:
5 179.82 EUR (24.84%)
相对跌幅:
结余:
35.44% (4 837.42 EUR)
净值:
35.34% (4 266.76 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 317.55 EUR
最差交易: -4 071 EUR
最大连续赢利: 111
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 757.94 EUR
最大连续亏损: -3 432.21 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
Gold Extractor
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldBTC Extractor
每月999 USD
546%
0
0
USD
22K
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
35%
1:200
