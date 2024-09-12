- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 120
盈利交易:
3 085 (74.87%)
亏损交易:
1 035 (25.12%)
最好交易:
1 317.55 EUR
最差交易:
-4 070.80 EUR
毛利:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
毛利亏损:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
最大连续赢利:
119 (1 757.94 EUR)
最大连续盈利:
4 935.95 EUR (111)
夏普比率:
0.05
交易活动:
51.70%
最大入金加载:
47.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.07
长期交易:
2 281 (55.36%)
短期交易:
1 839 (44.64%)
利润因子:
1.22
预期回报:
5.12 EUR
平均利润:
37.81 EUR
平均损失:
-92.31 EUR
最大连续失误:
20 (-3 432.21 EUR)
最大连续亏损:
-4 811.48 EUR (3)
每月增长:
7.86%
年度预测:
95.35%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
291.54 EUR
最大值:
5 179.82 EUR (24.84%)
相对跌幅:
结余:
35.44% (4 837.42 EUR)
净值:
35.34% (4 266.76 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2099
|EURUSD+
|365
|AUDUSD+
|251
|NZDUSD+
|247
|GBPUSD+
|222
|USDJPY+
|189
|EURAUD+
|182
|USDCAD+
|180
|USDCHF+
|166
|BTCUSD
|53
|CADCHF+
|42
|CHFJPY+
|27
|CADJPY+
|17
|GBPCHF+
|15
|EURCAD+
|14
|GBPAUD+
|13
|EURGBP+
|12
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|7
|XAGUSD
|5
|AUDJPY+
|4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|20K
|EURUSD+
|1.6K
|AUDUSD+
|846
|NZDUSD+
|28
|GBPUSD+
|774
|USDJPY+
|1.7K
|EURAUD+
|277
|USDCAD+
|596
|USDCHF+
|1.9K
|BTCUSD
|-1.2K
|CADCHF+
|10
|CHFJPY+
|204
|CADJPY+
|76
|GBPCHF+
|-865
|EURCAD+
|22
|GBPAUD+
|-807
|EURGBP+
|-458
|AUDCAD+
|159
|EURCHF+
|39
|XAGUSD
|-640
|AUDJPY+
|-100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|132K
|EURUSD+
|8.5K
|AUDUSD+
|5.1K
|NZDUSD+
|406
|GBPUSD+
|9.6K
|USDJPY+
|49K
|EURAUD+
|18K
|USDCAD+
|19K
|USDCHF+
|36K
|BTCUSD
|-191K
|CADCHF+
|991
|CHFJPY+
|3.4K
|CADJPY+
|507
|GBPCHF+
|33
|EURCAD+
|276
|GBPAUD+
|-3.2K
|EURGBP+
|-404
|AUDCAD+
|550
|EURCHF+
|-137
|XAGUSD
|-126
|AUDJPY+
|-1.7K
- 入金加载
- 提取
Gold Extractor
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
546%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
185
96%
4 120
74%
52%
1.22
5.12
EUR
EUR
35%
1:200