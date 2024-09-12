SeñalesSecciones
GoldBTC Extractor
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

GoldBTC Extractor

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 comentarios
Fiabilidad
185 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2022 546%
VantageInternational-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 120
Transacciones Rentables:
3 085 (74.87%)
Transacciones Irrentables:
1 035 (25.12%)
Mejor transacción:
1 317.55 EUR
Peor transacción:
-4 070.80 EUR
Beneficio Bruto:
116 637.87 EUR (1 349 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-95 536.82 EUR (1 262 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
119 (1 757.94 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4 935.95 EUR (111)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
51.70%
Carga máxima del depósito:
47.63%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.07
Transacciones Largas:
2 281 (55.36%)
Transacciones Cortas:
1 839 (44.64%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
5.12 EUR
Beneficio medio:
37.81 EUR
Pérdidas medias:
-92.31 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-3 432.21 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 811.48 EUR (3)
Crecimiento al mes:
7.86%
Pronóstico anual:
95.35%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
291.54 EUR
Máxima:
5 179.82 EUR (24.84%)
Reducción relativa:
De balance:
35.44% (4 837.42 EUR)
De fondos:
35.34% (4 266.76 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 2099
EURUSD+ 365
AUDUSD+ 251
NZDUSD+ 247
GBPUSD+ 222
USDJPY+ 189
EURAUD+ 182
USDCAD+ 180
USDCHF+ 166
BTCUSD 53
CADCHF+ 42
CHFJPY+ 27
CADJPY+ 17
GBPCHF+ 15
EURCAD+ 14
GBPAUD+ 13
EURGBP+ 12
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 7
XAGUSD 5
AUDJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 20K
EURUSD+ 1.6K
AUDUSD+ 846
NZDUSD+ 28
GBPUSD+ 774
USDJPY+ 1.7K
EURAUD+ 277
USDCAD+ 596
USDCHF+ 1.9K
BTCUSD -1.2K
CADCHF+ 10
CHFJPY+ 204
CADJPY+ 76
GBPCHF+ -865
EURCAD+ 22
GBPAUD+ -807
EURGBP+ -458
AUDCAD+ 159
EURCHF+ 39
XAGUSD -640
AUDJPY+ -100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 132K
EURUSD+ 8.5K
AUDUSD+ 5.1K
NZDUSD+ 406
GBPUSD+ 9.6K
USDJPY+ 49K
EURAUD+ 18K
USDCAD+ 19K
USDCHF+ 36K
BTCUSD -191K
CADCHF+ 991
CHFJPY+ 3.4K
CADJPY+ 507
GBPCHF+ 33
EURCAD+ 276
GBPAUD+ -3.2K
EURGBP+ -404
AUDCAD+ 550
EURCHF+ -137
XAGUSD -126
AUDJPY+ -1.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 317.55 EUR
Peor transacción: -4 071 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 111
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 757.94 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3 432.21 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.27 × 15
Gold Extractor
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
