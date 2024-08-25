- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 619
Kârla kapanan işlemler:
678 (41.87%)
Zararla kapanan işlemler:
941 (58.12%)
En iyi işlem:
2 471.26 USD
En kötü işlem:
-1 067.37 USD
Brüt kâr:
167 319.82 USD (81 310 306 pips)
Brüt zarar:
-145 606.69 USD (69 778 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (3 616.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 898.55 USD (18)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
64.15%
Maks. mevduat yükü:
211.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
1 031 (63.68%)
Satış işlemleri:
588 (36.32%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
13.41 USD
Ortalama kâr:
246.78 USD
Ortalama zarar:
-154.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-5 756.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 756.75 USD (38)
Aylık büyüme:
699.24%
Yıllık tahmin:
8 484.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.20 USD
Maksimum:
13 962.48 USD (56.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (8 679.32 USD)
Varlığa göre:
93.13% (452.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1613
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|21K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 471.26 USD
En kötü işlem: -1 067 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +3 616.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 756.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
76
0%
1 619
41%
64%
1.14
13.41
USD
USD
100%
1:200