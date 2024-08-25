SinyallerBölümler
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 619
Kârla kapanan işlemler:
678 (41.87%)
Zararla kapanan işlemler:
941 (58.12%)
En iyi işlem:
2 471.26 USD
En kötü işlem:
-1 067.37 USD
Brüt kâr:
167 319.82 USD (81 310 306 pips)
Brüt zarar:
-145 606.69 USD (69 778 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (3 616.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 898.55 USD (18)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
64.15%
Maks. mevduat yükü:
211.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
1 031 (63.68%)
Satış işlemleri:
588 (36.32%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
13.41 USD
Ortalama kâr:
246.78 USD
Ortalama zarar:
-154.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-5 756.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 756.75 USD (38)
Aylık büyüme:
699.24%
Yıllık tahmin:
8 484.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.20 USD
Maksimum:
13 962.48 USD (56.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (8 679.32 USD)
Varlığa göre:
93.13% (452.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1613
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 21K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 471.26 USD
En kötü işlem: -1 067 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +3 616.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 756.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
İnceleme yok
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 03:04
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
