- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 736
이익 거래:
724 (41.70%)
손실 거래:
1 012 (58.29%)
최고의 거래:
2 471.26 USD
최악의 거래:
-1 067.37 USD
총 수익:
177 282.62 USD (90 468 821 pips)
총 손실:
-151 997.08 USD (75 379 974 pips)
연속 최대 이익:
19 (3 616.55 USD)
연속 최대 이익:
7 898.55 USD (18)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
66.15%
최대 입금량:
211.13%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.81
롱(주식매수):
1 097 (63.19%)
숏(주식차입매도):
639 (36.81%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
14.57 USD
평균 이익:
244.87 USD
평균 손실:
-150.19 USD
연속 최대 손실:
38 (-5 756.75 USD)
연속 최대 손실:
-5 756.75 USD (38)
월별 성장률:
57.10%
연간 예측:
692.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
102.20 USD
최대한의:
13 962.48 USD (56.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.99% (8 679.32 USD)
자본금별:
93.13% (452.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1730
|ETHUSD
|6
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|25K
|ETHUSD
|501
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|15M
|ETHUSD
|11K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 471.26 USD
최악의 거래: -1 067 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 38
연속 최대 이익: +3 616.55 USD
연속 최대 손실: -5 756.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
127%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
83
0%
1 736
41%
66%
1.16
14.57
USD
USD
100%
1:200