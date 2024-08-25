- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 619
Profit Trade:
678 (41.87%)
Loss Trade:
941 (58.12%)
Best Trade:
2 471.26 USD
Worst Trade:
-1 067.37 USD
Profitto lordo:
167 319.82 USD (81 310 306 pips)
Perdita lorda:
-145 606.69 USD (69 778 182 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (3 616.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
64.15%
Massimo carico di deposito:
211.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
1 031 (63.68%)
Short Trade:
588 (36.32%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
13.41 USD
Profitto medio:
246.78 USD
Perdita media:
-154.74 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-5 756.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 756.75 USD (38)
Crescita mensile:
699.24%
Previsione annuale:
8 484.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.20 USD
Massimale:
13 962.48 USD (56.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (8 679.32 USD)
Per equità:
93.13% (452.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1613
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|21K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 471.26 USD
Worst Trade: -1 067 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +3 616.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5 756.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
76
0%
1 619
41%
64%
1.14
13.41
USD
USD
100%
1:200