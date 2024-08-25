SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Kimchi
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 16%
Exness-MT5Real15
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 619
Profit Trade:
678 (41.87%)
Loss Trade:
941 (58.12%)
Best Trade:
2 471.26 USD
Worst Trade:
-1 067.37 USD
Profitto lordo:
167 319.82 USD (81 310 306 pips)
Perdita lorda:
-145 606.69 USD (69 778 182 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (3 616.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
64.15%
Massimo carico di deposito:
211.13%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
1 031 (63.68%)
Short Trade:
588 (36.32%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
13.41 USD
Profitto medio:
246.78 USD
Perdita media:
-154.74 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-5 756.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 756.75 USD (38)
Crescita mensile:
699.24%
Previsione annuale:
8 484.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.20 USD
Massimale:
13 962.48 USD (56.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (8 679.32 USD)
Per equità:
93.13% (452.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1613
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 21K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 471.26 USD
Worst Trade: -1 067 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +3 616.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5 756.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 03:04
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kimchi
30USD al mese
16%
0
0
USD
4.3K
USD
76
0%
1 619
41%
64%
1.14
13.41
USD
100%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.