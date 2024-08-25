SignaleKategorien
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 Bewertungen
80 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -77%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 732
Gewinntrades:
720 (41.57%)
Verlusttrades:
1 012 (58.43%)
Bester Trade:
2 471.26 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.37 USD
Bruttoprofit:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Bruttoverlust:
-151 997.08 USD (75 379 974 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (3 616.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 898.55 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
65.15%
Max deposit load:
211.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
1 093 (63.11%)
Short-Positionen:
639 (36.89%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
11.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
239.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-150.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-5 756.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 756.75 USD (38)
Wachstum pro Monat :
-78.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
102.20 USD
Maximaler:
13 962.48 USD (56.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (8 679.32 USD)
Kapital:
93.13% (452.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1726
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 20K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 471.26 USD
Schlechtester Trade: -1 067 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 38
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 616.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 756.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
