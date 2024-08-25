- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 732
Gewinntrades:
720 (41.57%)
Verlusttrades:
1 012 (58.43%)
Bester Trade:
2 471.26 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.37 USD
Bruttoprofit:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Bruttoverlust:
-151 997.08 USD (75 379 974 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (3 616.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 898.55 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
65.15%
Max deposit load:
211.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
1 093 (63.11%)
Short-Positionen:
639 (36.89%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
11.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
239.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-150.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-5 756.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 756.75 USD (38)
Wachstum pro Monat :
-78.24%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
102.20 USD
Maximaler:
13 962.48 USD (56.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (8 679.32 USD)
Kapital:
93.13% (452.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1726
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|20K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 471.26 USD
Schlechtester Trade: -1 067 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 38
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 616.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 756.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
