- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 728
Transacciones Rentables:
718 (41.55%)
Transacciones Irrentables:
1 010 (58.45%)
Mejor transacción:
2 471.26 USD
Peor transacción:
-1 067.37 USD
Beneficio Bruto:
172 570.21 USD (86 541 827 pips)
Pérdidas Brutas:
-151 626.01 USD (75 070 753 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (3 616.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
65.15%
Carga máxima del depósito:
211.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.50
Transacciones Largas:
1 089 (63.02%)
Transacciones Cortas:
639 (36.98%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
12.12 USD
Beneficio medio:
240.35 USD
Pérdidas medias:
-150.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-5 756.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 756.75 USD (38)
Crecimiento al mes:
-67.17%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
102.20 USD
Máxima:
13 962.48 USD (56.32%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (8 679.32 USD)
De fondos:
93.13% (452.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1722
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|20K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 471.26 USD
Peor transacción: -1 067 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 38
Beneficio máximo consecutivo: +3 616.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 756.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-64%
0
0
USD
USD
819
USD
USD
80
0%
1 728
41%
65%
1.13
12.12
USD
USD
100%
1:200