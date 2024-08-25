SeñalesSecciones
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 comentarios
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -64%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 728
Transacciones Rentables:
718 (41.55%)
Transacciones Irrentables:
1 010 (58.45%)
Mejor transacción:
2 471.26 USD
Peor transacción:
-1 067.37 USD
Beneficio Bruto:
172 570.21 USD (86 541 827 pips)
Pérdidas Brutas:
-151 626.01 USD (75 070 753 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (3 616.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
65.15%
Carga máxima del depósito:
211.13%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.50
Transacciones Largas:
1 089 (63.02%)
Transacciones Cortas:
639 (36.98%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
12.12 USD
Beneficio medio:
240.35 USD
Pérdidas medias:
-150.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-5 756.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 756.75 USD (38)
Crecimiento al mes:
-67.17%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
102.20 USD
Máxima:
13 962.48 USD (56.32%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (8 679.32 USD)
De fondos:
93.13% (452.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1722
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 20K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 471.26 USD
Peor transacción: -1 067 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 38
Beneficio máximo consecutivo: +3 616.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 756.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
