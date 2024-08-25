- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 731
Negociações com lucro:
720 (41.59%)
Negociações com perda:
1 011 (58.41%)
Melhor negociação:
2 471.26 USD
Pior negociação:
-1 067.37 USD
Lucro bruto:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Perda bruta:
-151 662.17 USD (75 100 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (3 616.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
65.15%
Depósito máximo carregado:
211.13%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
1 092 (63.08%)
Negociações curtas:
639 (36.92%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
12.12 USD
Lucro médio:
239.79 USD
Perda média:
-150.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-5 756.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 756.75 USD (38)
Crescimento mensal:
-65.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
102.20 USD
Máximo:
13 962.48 USD (56.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (8 679.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.13% (452.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1725
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|20K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 471.26 USD
Pior negociação: -1 067 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 38
Máximo lucro consecutivo: +3 616.55 USD
Máxima perda consecutiva: -5 756.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-62%
0
0
USD
USD
861
USD
USD
80
0%
1 731
41%
65%
1.13
12.12
USD
USD
100%
1:200