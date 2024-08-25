SinaisSeções
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 comentários
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -62%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 731
Negociações com lucro:
720 (41.59%)
Negociações com perda:
1 011 (58.41%)
Melhor negociação:
2 471.26 USD
Pior negociação:
-1 067.37 USD
Lucro bruto:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Perda bruta:
-151 662.17 USD (75 100 886 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (3 616.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 898.55 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
65.15%
Depósito máximo carregado:
211.13%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
1 092 (63.08%)
Negociações curtas:
639 (36.92%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
12.12 USD
Lucro médio:
239.79 USD
Perda média:
-150.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-5 756.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 756.75 USD (38)
Crescimento mensal:
-65.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
102.20 USD
Máximo:
13 962.48 USD (56.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (8 679.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.13% (452.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1725
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 20K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 471.26 USD
Pior negociação: -1 067 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 38
Máximo lucro consecutivo: +3 616.55 USD
Máxima perda consecutiva: -5 756.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kimchi
30 USD por mês
-62%
0
0
USD
861
USD
80
0%
1 731
41%
65%
1.13
12.12
USD
100%
1:200
Copiar

