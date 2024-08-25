- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 731
利益トレード:
720 (41.59%)
損失トレード:
1 011 (58.41%)
ベストトレード:
2 471.26 USD
最悪のトレード:
-1 067.37 USD
総利益:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
総損失:
-151 662.17 USD (75 100 886 pips)
最大連続の勝ち:
19 (3 616.55 USD)
最大連続利益:
7 898.55 USD (18)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
65.15%
最大入金額:
211.13%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.50
長いトレード:
1 092 (63.08%)
短いトレード:
639 (36.92%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
12.12 USD
平均利益:
239.79 USD
平均損失:
-150.01 USD
最大連続の負け:
38 (-5 756.75 USD)
最大連続損失:
-5 756.75 USD (38)
月間成長:
-64.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
102.20 USD
最大の:
13 962.48 USD (56.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.99% (8 679.32 USD)
エクイティによる:
93.13% (452.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1725
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|20K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 471.26 USD
最悪のトレード: -1 067 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 38
最大連続利益: +3 616.55 USD
最大連続損失: -5 756.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-62%
0
0
USD
USD
861
USD
USD
80
0%
1 731
41%
65%
1.13
12.12
USD
USD
100%
1:200