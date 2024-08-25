SignauxSections
Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 619
Bénéfice trades:
678 (41.87%)
Perte trades:
941 (58.12%)
Meilleure transaction:
2 471.26 USD
Pire transaction:
-1 067.37 USD
Bénéfice brut:
167 319.82 USD (81 310 306 pips)
Perte brute:
-145 606.69 USD (69 778 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (3 616.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 898.55 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
64.15%
Charge de dépôt maximale:
211.13%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
1 031 (63.68%)
Courts trades:
588 (36.32%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
13.41 USD
Bénéfice moyen:
246.78 USD
Perte moyenne:
-154.74 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-5 756.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 756.75 USD (38)
Croissance mensuelle:
699.24%
Prévision annuelle:
8 484.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.20 USD
Maximal:
13 962.48 USD (56.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.99% (8 679.32 USD)
Par fonds propres:
93.13% (452.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1613
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 21K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 471.26 USD
Pire transaction: -1 067 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +3 616.55 USD
Perte consécutive maximale: -5 756.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Aucun avis
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 03:04
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 22:26
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.