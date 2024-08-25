- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
1 721
盈利交易:
718 (41.71%)
亏损交易:
1 003 (58.28%)
最好交易:
2 471.26 USD
最差交易:
-1 067.37 USD
毛利:
172 570.21 USD (86 541 827 pips)
毛利亏损:
-150 355.20 USD (74 011 745 pips)
最大连续赢利:
19 (3 616.55 USD)
最大连续盈利:
7 898.55 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
65.15%
最大入金加载:
211.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.59
长期交易:
1 082 (62.87%)
短期交易:
639 (37.13%)
利润因子:
1.15
预期回报:
12.91 USD
平均利润:
240.35 USD
平均损失:
-149.91 USD
最大连续失误:
38 (-5 756.75 USD)
最大连续亏损:
-5 756.75 USD (38)
每月增长:
-26.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102.20 USD
最大值:
13 962.48 USD (56.32%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (8 679.32 USD)
净值:
93.13% (452.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1715
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|22K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|13M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
