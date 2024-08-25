信号部分
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 721
盈利交易:
718 (41.71%)
亏损交易:
1 003 (58.28%)
最好交易:
2 471.26 USD
最差交易:
-1 067.37 USD
毛利:
172 570.21 USD (86 541 827 pips)
毛利亏损:
-150 355.20 USD (74 011 745 pips)
最大连续赢利:
19 (3 616.55 USD)
最大连续盈利:
7 898.55 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
65.15%
最大入金加载:
211.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.59
长期交易:
1 082 (62.87%)
短期交易:
639 (37.13%)
利润因子:
1.15
预期回报:
12.91 USD
平均利润:
240.35 USD
平均损失:
-149.91 USD
最大连续失误:
38 (-5 756.75 USD)
最大连续亏损:
-5 756.75 USD (38)
每月增长:
-26.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102.20 USD
最大值:
13 962.48 USD (56.32%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (8 679.32 USD)
净值:
93.13% (452.95 USD)

2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 11:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
