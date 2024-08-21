SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / StablyCAD_Bot
Vo Thanh Tung

StablyCAD_Bot

Vo Thanh Tung
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 13%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
432 (71.16%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (28.83%)
En iyi işlem:
89.04 USD
En kötü işlem:
-28.66 USD
Brüt kâr:
2 479.67 USD (90 832 pips)
Brüt zarar:
-1 221.49 USD (53 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (54.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.17 USD (2)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
70.09%
Maks. mevduat yükü:
21.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.19
Alış işlemleri:
296 (48.76%)
Satış işlemleri:
311 (51.24%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
5.74 USD
Ortalama zarar:
-6.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-117.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.03 USD (5)
Aylık büyüme:
0.43%
Yıllık tahmin:
6.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.35 USD
Maksimum:
136.96 USD (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.33% (133.32 USD)
Varlığa göre:
3.62% (363.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 304
NZDCAD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 899
NZDCAD 361
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 28K
NZDCAD 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.04 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +54.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

  StablyCAD_Bot

🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits

✅ Withdrawn more than 
✅ No martingale – No grid – No curve fitting 

💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns 

🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
StablyCAD_Bot
Ayda 39 USD
13%
0
0
USD
10K
USD
77
99%
607
71%
70%
2.03
2.07
USD
4%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.