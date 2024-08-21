SinaisSeções
Vo Thanh Tung

Tung Alpha

Vo Thanh Tung
0 comentários
Confiabilidade
92 semanas
0 / 0 USD
39 USD por mês
crescimento desde 2024 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
705
Negociações com lucro:
507 (71.91%)
Negociações com perda:
198 (28.09%)
Melhor negociação:
89.04 USD
Pior negociação:
-28.66 USD
Lucro bruto:
2 847.09 USD (104 821 pips)
Perda bruta:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (75.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.17 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
73.45%
Depósito máximo carregado:
21.26%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.63
Negociações longas:
341 (48.37%)
Negociações curtas:
364 (51.63%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
2.06 USD
Lucro médio:
5.62 USD
Perda média:
-7.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-117.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-117.03 USD (5)
Crescimento mensal:
0.52%
Previsão anual:
6.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.35 USD
Máximo:
136.96 USD (1.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (133.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.62% (363.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 1K
NZDCAD 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.04 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +75.56 USD
Máxima perda consecutiva: -117.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.61 × 343
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.89 × 565
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 mais ...
  StablyCAD_Bot

🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits

✅ Withdrawn more than 
✅ No martingale – No grid – No curve fitting 

💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns 

🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tung Alpha
39 USD por mês
15%
0
0
USD
10K
USD
92
99%
705
71%
73%
2.04
2.06
USD
4%
1:30
Copiar

