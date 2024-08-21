A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 9 Coinexx-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 2 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.61 × 343 VantageInternational-Live 10 1.00 × 1 PlexyTrade-Server01 1.00 × 1 RoboForex-ECN 1.20 × 573 Exness-MT5Real5 2.03 × 291 ICMarketsSC-MT5-4 2.10 × 334 RazeGlobalMarkets-Server 2.16 × 45 ICMarketsSC-MT5-2 2.87 × 31 VantageInternational-Live 4 3.25 × 75 Earnex-Trade 3.89 × 565 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 4.00 × 1 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 Exness-MT5Real6 5.00 × 2 OxSecurities-Live 5.00 × 1 UnitedSecurities-Server 5.13 × 23 Tickmill-Live 5.24 × 71 KuberaCapitalMarkets-Server 5.50 × 362 Exness-MT5Real23 5.87 × 15 VantageInternational-Live 3 7.06 × 67 GMI3-Real 7.21 × 28 Exness-MT5Real31 7.96 × 124