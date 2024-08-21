- Crescimento
Negociações:
705
Negociações com lucro:
507 (71.91%)
Negociações com perda:
198 (28.09%)
Melhor negociação:
89.04 USD
Pior negociação:
-28.66 USD
Lucro bruto:
2 847.09 USD (104 821 pips)
Perda bruta:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (75.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.17 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
73.45%
Depósito máximo carregado:
21.26%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.63
Negociações longas:
341 (48.37%)
Negociações curtas:
364 (51.63%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
2.06 USD
Lucro médio:
5.62 USD
Perda média:
-7.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-117.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-117.03 USD (5)
Crescimento mensal:
0.52%
Previsão anual:
6.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.35 USD
Máximo:
136.96 USD (1.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (133.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.62% (363.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.04 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +75.56 USD
Máxima perda consecutiva: -117.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.61 × 343
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.89 × 565
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
15 mais ...
StablyCAD_Bot
🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits
✅ Withdrawn more than
✅ No martingale – No grid – No curve fitting
💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns
🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
92
99%
705
71%
73%
2.04
2.06
USD
USD
4%
1:30