- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
705
利益トレード:
507 (71.91%)
損失トレード:
198 (28.09%)
ベストトレード:
89.04 USD
最悪のトレード:
-28.66 USD
総利益:
2 847.09 USD (104 821 pips)
総損失:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
最大連続の勝ち:
14 (75.56 USD)
最大連続利益:
121.17 USD (2)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
73.45%
最大入金額:
21.26%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.63
長いトレード:
341 (48.37%)
短いトレード:
364 (51.63%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
2.06 USD
平均利益:
5.62 USD
平均損失:
-7.03 USD
最大連続の負け:
5 (-117.03 USD)
最大連続損失:
-117.03 USD (5)
月間成長:
0.52%
年間予想:
6.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.35 USD
最大の:
136.96 USD (1.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.33% (133.32 USD)
エクイティによる:
3.62% (363.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.04 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +75.56 USD
最大連続損失: -117.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.61 × 343
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.89 × 565
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
