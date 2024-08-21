シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tung Alpha
Vo Thanh Tung

Tung Alpha

Vo Thanh Tung
レビュー0件
信頼性
92週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
705
利益トレード:
507 (71.91%)
損失トレード:
198 (28.09%)
ベストトレード:
89.04 USD
最悪のトレード:
-28.66 USD
総利益:
2 847.09 USD (104 821 pips)
総損失:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
最大連続の勝ち:
14 (75.56 USD)
最大連続利益:
121.17 USD (2)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
73.45%
最大入金額:
21.26%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.63
長いトレード:
341 (48.37%)
短いトレード:
364 (51.63%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
2.06 USD
平均利益:
5.62 USD
平均損失:
-7.03 USD
最大連続の負け:
5 (-117.03 USD)
最大連続損失:
-117.03 USD (5)
月間成長:
0.52%
年間予想:
6.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.35 USD
最大の:
136.96 USD (1.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.33% (133.32 USD)
エクイティによる:
3.62% (363.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 1K
NZDCAD 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.04 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +75.56 USD
最大連続損失: -117.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.61 × 343
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.89 × 565
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

  StablyCAD_Bot

🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits

✅ Withdrawn more than 
✅ No martingale – No grid – No curve fitting 

💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns 

🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention

レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tung Alpha
39 USD/月
15%
0
0
USD
10K
USD
92
99%
705
71%
73%
2.04
2.06
USD
4%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください