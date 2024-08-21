- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
705
盈利交易:
507 (71.91%)
亏损交易:
198 (28.09%)
最好交易:
89.04 USD
最差交易:
-28.66 USD
毛利:
2 847.09 USD (104 821 pips)
毛利亏损:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
最大连续赢利:
14 (75.56 USD)
最大连续盈利:
121.17 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
73.45%
最大入金加载:
21.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.63
长期交易:
341 (48.37%)
短期交易:
364 (51.63%)
利润因子:
2.05
预期回报:
2.06 USD
平均利润:
5.62 USD
平均损失:
-7.03 USD
最大连续失误:
5 (-117.03 USD)
最大连续亏损:
-117.03 USD (5)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
136.96 USD (1.32%)
相对跌幅:
结余:
1.33% (133.32 USD)
净值:
3.62% (363.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.04 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +75.56 USD
最大连续亏损: -117.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.61 × 343
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.89 × 565
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
StablyCAD_Bot
🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits
✅ Withdrawn more than
✅ No martingale – No grid – No curve fitting
💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns
🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention
没有评论
