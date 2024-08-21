信号部分
Vo Thanh Tung

Tung Alpha

Vo Thanh Tung
0条评论
可靠性
92
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2024 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
705
盈利交易:
507 (71.91%)
亏损交易:
198 (28.09%)
最好交易:
89.04 USD
最差交易:
-28.66 USD
毛利:
2 847.09 USD (104 821 pips)
毛利亏损:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
最大连续赢利:
14 (75.56 USD)
最大连续盈利:
121.17 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
73.45%
最大入金加载:
21.26%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.63
长期交易:
341 (48.37%)
短期交易:
364 (51.63%)
利润因子:
2.05
预期回报:
2.06 USD
平均利润:
5.62 USD
平均损失:
-7.03 USD
最大连续失误:
5 (-117.03 USD)
最大连续亏损:
-117.03 USD (5)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.35 USD
最大值:
136.96 USD (1.32%)
相对跌幅:
结余:
1.33% (133.32 USD)
净值:
3.62% (363.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 1K
NZDCAD 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +89.04 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +75.56 USD
最大连续亏损: -117.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.61 × 343
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.89 × 565
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
15 更多...
  StablyCAD_Bot

🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits

✅ Withdrawn more than 
✅ No martingale – No grid – No curve fitting 

💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns 

🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention

没有评论
