Vo Thanh Tung

Tung Alpha

Vo Thanh Tung
0 отзывов
Надежность
92 недели
0 / 0 USD
39 USD в месяц
прирост с 2024 15%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
705
Прибыльных трейдов:
507 (71.91%)
Убыточных трейдов:
198 (28.09%)
Лучший трейд:
89.04 USD
Худший трейд:
-28.66 USD
Общая прибыль:
2 847.09 USD (104 821 pips)
Общий убыток:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (75.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
73.45%
Макс. загрузка депозита:
21.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.63
Длинных трейдов:
341 (48.37%)
Коротких трейдов:
364 (51.63%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
2.06 USD
Средняя прибыль:
5.62 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-117.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.03 USD (5)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
136.96 USD (1.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (133.32 USD)
По эквити:
3.62% (363.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 353
NZDCAD 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1K
NZDCAD 424
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.04 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +75.56 USD
Макс. убыток в серии: -117.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.61 × 343
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.20 × 573
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.10 × 334
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
2.87 × 31
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.89 × 565
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
VantageInternational-Live 3
7.06 × 67
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
еще 15...
  StablyCAD_Bot

🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits

✅ Withdrawn more than 
✅ No martingale – No grid – No curve fitting 

💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns 

🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention

Нет отзывов
