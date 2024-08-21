- Прирост
Всего трейдов:
705
Прибыльных трейдов:
507 (71.91%)
Убыточных трейдов:
198 (28.09%)
Лучший трейд:
89.04 USD
Худший трейд:
-28.66 USD
Общая прибыль:
2 847.09 USD (104 821 pips)
Общий убыток:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (75.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.17 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
73.45%
Макс. загрузка депозита:
21.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.63
Длинных трейдов:
341 (48.37%)
Коротких трейдов:
364 (51.63%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
2.06 USD
Средняя прибыль:
5.62 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-117.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.03 USD (5)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.35 USD
Максимальная:
136.96 USD (1.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.33% (133.32 USD)
По эквити:
3.62% (363.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.04 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +75.56 USD
Макс. убыток в серии: -117.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.61 × 343
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.89 × 565
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
StablyCAD_Bot
🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits
✅ Withdrawn more than
✅ No martingale – No grid – No curve fitting
💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns
🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention
Нет отзывов
