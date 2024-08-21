- 자본
- 축소
트레이드:
705
이익 거래:
507 (71.91%)
손실 거래:
198 (28.09%)
최고의 거래:
89.04 USD
최악의 거래:
-28.66 USD
총 수익:
2 847.09 USD (104 821 pips)
총 손실:
-1 391.28 USD (60 515 pips)
연속 최대 이익:
14 (75.56 USD)
연속 최대 이익:
121.17 USD (2)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
73.45%
최대 입금량:
21.26%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.63
롱(주식매수):
341 (48.37%)
숏(주식차입매도):
364 (51.63%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
2.06 USD
평균 이익:
5.62 USD
평균 손실:
-7.03 USD
연속 최대 손실:
5 (-117.03 USD)
연속 최대 손실:
-117.03 USD (5)
월별 성장률:
0.52%
연간 예측:
6.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.35 USD
최대한의:
136.96 USD (1.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.33% (133.32 USD)
자본금별:
3.62% (363.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|353
|NZDCAD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|424
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|13K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.04 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +75.56 USD
연속 최대 손실: -117.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.61 × 343
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.20 × 573
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.10 × 334
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.87 × 31
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.89 × 565
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
VantageInternational-Live 3
|7.06 × 67
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
StablyCAD_Bot
🔹 Safe & consistent growth with low-risk strategy
🔹 15+ months live record, 71% win rate, only 3.6% drawdown
🔹 Fully automated – trades AUDCAD & NZDCAD only
🔹 Best for investors who prefer slow but safe profits
✅ Withdrawn more than
✅ No martingale – No grid – No curve fitting
💡 Scale up volume x2 or x3 if you want higher returns
🧠 Ideal for accounts $300 and above
🌎 VPS-friendly – works 24/5 without intervention
