리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 9 Coinexx-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 2 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.61 × 343 VantageInternational-Live 10 1.00 × 1 PlexyTrade-Server01 1.00 × 1 RoboForex-ECN 1.20 × 573 Exness-MT5Real5 2.03 × 291 ICMarketsSC-MT5-4 2.10 × 334 RazeGlobalMarkets-Server 2.16 × 45 ICMarketsSC-MT5-2 2.87 × 31 VantageInternational-Live 4 3.25 × 75 Earnex-Trade 3.89 × 565 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 4.00 × 1 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 Exness-MT5Real6 5.00 × 2 OxSecurities-Live 5.00 × 1 UnitedSecurities-Server 5.13 × 23 Tickmill-Live 5.24 × 71 KuberaCapitalMarkets-Server 5.50 × 362 Exness-MT5Real23 5.87 × 15 VantageInternational-Live 3 7.06 × 67 GMI3-Real 7.21 × 28 Exness-MT5Real31 7.96 × 124 15 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오