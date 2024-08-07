- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
197 (49.00%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (51.00%)
En iyi işlem:
83.40 USD
En kötü işlem:
-51.15 USD
Brüt kâr:
2 071.46 USD (90 015 pips)
Brüt zarar:
-1 934.91 USD (97 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (150.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
12.64%
Maks. mevduat yükü:
29.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
172 (42.79%)
Satış işlemleri:
230 (57.21%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
10.52 USD
Ortalama zarar:
-9.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-174.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.87 USD (13)
Aylık büyüme:
-31.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
365.99 USD (26.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.39% (70.36 USD)
Varlığa göre:
21.86% (13.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|28
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|7
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|USDCHF
|6
|USDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURCHF
|3
|EURAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-124
|GBPJPY
|114
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|-15
|GBPUSD
|152
|AUDUSD
|-15
|NZDUSD
|-31
|AUDJPY
|14
|EURJPY
|1
|EURGBP
|99
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|-23
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|7
|EURAUD
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-12K
|GBPJPY
|4.7K
|EURUSD
|-397
|USDJPY
|294
|GBPUSD
|3.9K
|AUDUSD
|-195
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDJPY
|801
|EURJPY
|206
|EURGBP
|609
|USDCHF
|-670
|USDCAD
|-1.2K
|GBPAUD
|612
|EURCHF
|202
|EURAUD
|-1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.40 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +150.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|0.38 × 8
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.64 × 11
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TickmillUK-Live03
|0.89 × 1255
|
ICMarketsSC-Live16
|0.99 × 547
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live20
|1.04 × 48
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 358
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 1381
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 1096
