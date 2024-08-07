SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Straight PIPN
Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -11%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
197 (49.00%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (51.00%)
En iyi işlem:
83.40 USD
En kötü işlem:
-51.15 USD
Brüt kâr:
2 071.46 USD (90 015 pips)
Brüt zarar:
-1 934.91 USD (97 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (150.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
12.64%
Maks. mevduat yükü:
29.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
172 (42.79%)
Satış işlemleri:
230 (57.21%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
10.52 USD
Ortalama zarar:
-9.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-174.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.87 USD (13)
Aylık büyüme:
-31.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
365.99 USD (26.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.39% (70.36 USD)
Varlığa göre:
21.86% (13.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 245
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
NZDUSD 7
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -124
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
NZDUSD -31
AUDJPY 14
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
NZDUSD -3.1K
AUDJPY 801
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.40 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +150.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1255
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 48
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 358
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 1381
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
75 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 09:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 05:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 19:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 23:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
