シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Straight PIPN
Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
435
利益トレード:
225 (51.72%)
損失トレード:
210 (48.28%)
ベストトレード:
83.40 USD
最悪のトレード:
-51.15 USD
総利益:
2 153.64 USD (98 340 pips)
総損失:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
最大連続の勝ち:
24 (68.67 USD)
最大連続利益:
202.68 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
11.62%
最大入金額:
38.94%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
188 (43.22%)
短いトレード:
247 (56.78%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
9.57 USD
平均損失:
-9.34 USD
最大連続の負け:
13 (-174.87 USD)
最大連続損失:
-174.87 USD (13)
月間成長:
11.14%
年間予想:
135.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
365.99 USD (26.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.39% (70.36 USD)
エクイティによる:
46.24% (72.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +83.40 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +68.67 USD
最大連続損失: -174.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 359
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
78 より多く...
レビューなし
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください