Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
435
Прибыльных трейдов:
225 (51.72%)
Убыточных трейдов:
210 (48.28%)
Лучший трейд:
83.40 USD
Худший трейд:
-51.15 USD
Общая прибыль:
2 153.64 USD (98 340 pips)
Общий убыток:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (68.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
11.62%
Макс. загрузка депозита:
38.94%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
188 (43.22%)
Коротких трейдов:
247 (56.78%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
9.57 USD
Средний убыток:
-9.34 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-174.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.87 USD (13)
Прирост в месяц:
11.14%
Годовой прогноз:
135.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
365.99 USD (26.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.39% (70.36 USD)
По эквити:
46.24% (72.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +83.40 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +68.67 USD
Макс. убыток в серии: -174.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 358
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
еще 78...
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.