Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
225 (51.72%)
Verlusttrades:
210 (48.28%)
Bester Trade:
83.40 USD
Schlechtester Trade:
-51.15 USD
Bruttoprofit:
2 153.64 USD (98 340 pips)
Bruttoverlust:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (68.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
202.68 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
11.62%
Max deposit load:
38.94%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
188 (43.22%)
Short-Positionen:
247 (56.78%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-174.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-174.87 USD (13)
Wachstum pro Monat :
11.14%
Jahresprognose:
135.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
365.99 USD (26.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.39% (70.36 USD)
Kapital:
46.24% (72.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +83.40 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -174.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 360
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
noch 78 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
