Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 -19%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
399
Bénéfice trades:
194 (48.62%)
Perte trades:
205 (51.38%)
Meilleure transaction:
83.40 USD
Pire transaction:
-51.15 USD
Bénéfice brut:
2 062.44 USD (89 077 pips)
Perte brute:
-1 934.91 USD (97 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (150.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
12.64%
Charge de dépôt maximale:
29.11%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
172 (43.11%)
Courts trades:
227 (56.89%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
10.63 USD
Perte moyenne:
-9.44 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-174.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-174.87 USD (13)
Croissance mensuelle:
-34.36%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
365.99 USD (26.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.39% (70.36 USD)
Par fonds propres:
21.86% (13.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 243
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
NZDUSD 7
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 5
EURCHF 3
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -132
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
NZDUSD -31
AUDJPY 14
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 3
EURCHF 7
EURAUD -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
NZDUSD -3.1K
AUDJPY 801
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 501
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.40 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +150.60 USD
Perte consécutive maximale: -174.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1255
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 48
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 358
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 1381
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
75 plus...
Aucun avis
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 09:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 05:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 19:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 23:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.