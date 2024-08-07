信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Straight PIPN
Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0条评论
可靠性
72
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
435
盈利交易:
225 (51.72%)
亏损交易:
210 (48.28%)
最好交易:
83.40 USD
最差交易:
-51.15 USD
毛利:
2 153.64 USD (98 340 pips)
毛利亏损:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
最大连续赢利:
24 (68.67 USD)
最大连续盈利:
202.68 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
11.62%
最大入金加载:
38.94%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.52
长期交易:
188 (43.22%)
短期交易:
247 (56.78%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
9.57 USD
平均损失:
-9.34 USD
最大连续失误:
13 (-174.87 USD)
最大连续亏损:
-174.87 USD (13)
每月增长:
11.14%
年度预测:
135.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
365.99 USD (26.07%)
相对跌幅:
结余:
71.39% (70.36 USD)
净值:
46.24% (72.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +83.40 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +68.67 USD
最大连续亏损: -174.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 358
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
78 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

For additional information please check me out on YouTube: https://youtu.be/dC9r8O0rpno&nbsp;

To join my private group please go to: https://www.strive2b1fx.com/packages

To follow me on Facebook:  https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

没有评论
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Straight PIPN
每月39 USD
32%
0
0
USD
166
USD
72
0%
435
51%
12%
1.09
0.44
USD
71%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载