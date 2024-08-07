- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
435
Negociações com lucro:
225 (51.72%)
Negociações com perda:
210 (48.28%)
Melhor negociação:
83.40 USD
Pior negociação:
-51.15 USD
Lucro bruto:
2 153.64 USD (98 340 pips)
Perda bruta:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (68.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
202.68 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
11.62%
Depósito máximo carregado:
38.94%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
188 (43.22%)
Negociações curtas:
247 (56.78%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
9.57 USD
Perda média:
-9.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-174.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-174.87 USD (13)
Crescimento mensal:
11.14%
Previsão anual:
135.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
365.99 USD (26.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.39% (70.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.24% (72.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|28
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|8
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|USDCHF
|6
|USDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-72
|GBPJPY
|114
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|-15
|GBPUSD
|152
|AUDUSD
|-15
|AUDJPY
|16
|NZDUSD
|-31
|EURJPY
|1
|EURGBP
|99
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|-23
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|7
|EURAUD
|-7
|GBPNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|GBPJPY
|4.7K
|EURUSD
|-397
|USDJPY
|294
|GBPUSD
|3.9K
|AUDUSD
|-195
|AUDJPY
|1.1K
|NZDUSD
|-3.1K
|EURJPY
|206
|EURGBP
|609
|USDCHF
|-670
|USDCAD
|-1.2K
|GBPAUD
|612
|EURCHF
|202
|EURAUD
|-1.1K
|GBPNZD
|38
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +83.40 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +68.67 USD
Máxima perda consecutiva: -174.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|0.38 × 8
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.47 × 124
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.64 × 11
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TickmillUK-Live03
|0.92 × 1340
|
ICMarketsSC-Live20
|0.98 × 51
|
ICMarketsSC-Live16
|0.99 × 547
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live24
|1.18 × 359
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 1096
|
ICMarketsSC-Live33
|1.30 × 90
