Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 comentários
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
435
Negociações com lucro:
225 (51.72%)
Negociações com perda:
210 (48.28%)
Melhor negociação:
83.40 USD
Pior negociação:
-51.15 USD
Lucro bruto:
2 153.64 USD (98 340 pips)
Perda bruta:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (68.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
202.68 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
11.62%
Depósito máximo carregado:
38.94%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
188 (43.22%)
Negociações curtas:
247 (56.78%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
9.57 USD
Perda média:
-9.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-174.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-174.87 USD (13)
Crescimento mensal:
11.14%
Previsão anual:
135.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
365.99 USD (26.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.39% (70.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.24% (72.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +83.40 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +68.67 USD
Máxima perda consecutiva: -174.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 359
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
78 mais ...
Sem comentários
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
