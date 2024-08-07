SeñalesSecciones
Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 comentarios
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2024 32%
Tickmill-Live09
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
435
Transacciones Rentables:
225 (51.72%)
Transacciones Irrentables:
210 (48.28%)
Mejor transacción:
83.40 USD
Peor transacción:
-51.15 USD
Beneficio Bruto:
2 153.64 USD (98 340 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 962.41 USD (99 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (68.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
202.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
11.62%
Carga máxima del depósito:
38.94%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
188 (43.22%)
Transacciones Cortas:
247 (56.78%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
9.57 USD
Pérdidas medias:
-9.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-174.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-174.87 USD (13)
Crecimiento al mes:
11.14%
Pronóstico anual:
135.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
365.99 USD (26.07%)
Reducción relativa:
De balance:
71.39% (70.36 USD)
De fondos:
46.24% (72.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 276
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
AUDJPY 8
NZDUSD 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -72
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
AUDJPY 16
NZDUSD -31
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
GBPNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
AUDJPY 1.1K
NZDUSD -3.1K
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
GBPNZD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +83.40 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +68.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -174.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.47 × 124
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.92 × 1340
ICMarketsSC-Live20
0.98 × 51
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live24
1.18 × 359
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
otros 78...
No hay comentarios
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 395 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.