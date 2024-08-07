SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Straight PIPN
Jeremy Lloyd Dancer

Straight PIPN

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 -11%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
402
Profit Trade:
197 (49.00%)
Loss Trade:
205 (51.00%)
Best Trade:
83.40 USD
Worst Trade:
-51.15 USD
Profitto lordo:
2 071.46 USD (90 015 pips)
Perdita lorda:
-1 934.91 USD (97 250 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (150.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
12.64%
Massimo carico di deposito:
29.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
172 (42.79%)
Short Trade:
230 (57.21%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
10.52 USD
Perdita media:
-9.44 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-174.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.87 USD (13)
Crescita mensile:
-28.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.99 USD (26.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.39% (70.36 USD)
Per equità:
21.86% (13.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 245
GBPJPY 29
EURUSD 28
USDJPY 21
GBPUSD 16
AUDUSD 12
NZDUSD 7
AUDJPY 7
EURJPY 7
EURGBP 6
USDCHF 6
USDCAD 6
GBPAUD 6
EURCHF 3
EURAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -124
GBPJPY 114
EURUSD -24
USDJPY -15
GBPUSD 152
AUDUSD -15
NZDUSD -31
AUDJPY 14
EURJPY 1
EURGBP 99
USDCHF -15
USDCAD -23
GBPAUD 4
EURCHF 7
EURAUD -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -12K
GBPJPY 4.7K
EURUSD -397
USDJPY 294
GBPUSD 3.9K
AUDUSD -195
NZDUSD -3.1K
AUDJPY 801
EURJPY 206
EURGBP 609
USDCHF -670
USDCAD -1.2K
GBPAUD 612
EURCHF 202
EURAUD -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.40 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +150.60 USD
Massima perdita consecutiva: -174.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live02
0.38 × 8
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.64 × 11
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
TickmillUK-Live03
0.89 × 1255
ICMarketsSC-Live16
0.99 × 547
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live20
1.04 × 48
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 358
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 1381
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
75 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.