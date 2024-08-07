- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
402
Profit Trade:
197 (49.00%)
Loss Trade:
205 (51.00%)
Best Trade:
83.40 USD
Worst Trade:
-51.15 USD
Profitto lordo:
2 071.46 USD (90 015 pips)
Perdita lorda:
-1 934.91 USD (97 250 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (150.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
12.64%
Massimo carico di deposito:
29.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
172 (42.79%)
Short Trade:
230 (57.21%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
10.52 USD
Perdita media:
-9.44 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-174.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.87 USD (13)
Crescita mensile:
-28.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
365.99 USD (26.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.39% (70.36 USD)
Per equità:
21.86% (13.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|28
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|16
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|7
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|7
|EURGBP
|6
|USDCHF
|6
|USDCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURCHF
|3
|EURAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-124
|GBPJPY
|114
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|-15
|GBPUSD
|152
|AUDUSD
|-15
|NZDUSD
|-31
|AUDJPY
|14
|EURJPY
|1
|EURGBP
|99
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|-23
|GBPAUD
|4
|EURCHF
|7
|EURAUD
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|GBPJPY
|4.7K
|EURUSD
|-397
|USDJPY
|294
|GBPUSD
|3.9K
|AUDUSD
|-195
|NZDUSD
|-3.1K
|AUDJPY
|801
|EURJPY
|206
|EURGBP
|609
|USDCHF
|-670
|USDCAD
|-1.2K
|GBPAUD
|612
|EURCHF
|202
|EURAUD
|-1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.40 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +150.60 USD
Massima perdita consecutiva: -174.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|0.38 × 8
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.64 × 11
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
TickmillUK-Live03
|0.89 × 1255
|
ICMarketsSC-Live16
|0.99 × 547
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live20
|1.04 × 48
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 358
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 1381
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 1096
