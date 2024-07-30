SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 189%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 119
Kârla kapanan işlemler:
935 (83.55%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (16.44%)
En iyi işlem:
11.22 USD
En kötü işlem:
-95.80 USD
Brüt kâr:
1 069.07 USD (665 456 pips)
Brüt zarar:
-492.10 USD (54 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
735 (902.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
902.33 USD (735)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
98.68%
Maks. mevduat yükü:
36.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
947 (84.63%)
Satış işlemleri:
172 (15.37%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
79 (-12.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.80 USD (2)
Aylık büyüme:
-17.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
385.52 USD (30.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.47% (384.28 USD)
Varlığa göre:
74.68% (376.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BRENT 692
XTIUSD 255
US500 167
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BRENT 762
XTIUSD -37
US500 54
NAT.GAS -207
EURUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BRENT 65K
XTIUSD -3.8K
US500 617K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.22 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 735
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +902.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
160 daha fazla...
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

İnceleme yok
