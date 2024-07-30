- Büyüme
İşlemler:
1 119
Kârla kapanan işlemler:
935 (83.55%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (16.44%)
En iyi işlem:
11.22 USD
En kötü işlem:
-95.80 USD
Brüt kâr:
1 069.07 USD (665 456 pips)
Brüt zarar:
-492.10 USD (54 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
735 (902.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
902.33 USD (735)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
98.68%
Maks. mevduat yükü:
36.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
947 (84.63%)
Satış işlemleri:
172 (15.37%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
79 (-12.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.80 USD (2)
Aylık büyüme:
-17.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
385.52 USD (30.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.47% (384.28 USD)
Varlığa göre:
74.68% (376.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BRENT
|692
|XTIUSD
|255
|US500
|167
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BRENT
|762
|XTIUSD
|-37
|US500
|54
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BRENT
|65K
|XTIUSD
|-3.8K
|US500
|617K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
