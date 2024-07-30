SinaisSeções
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 comentários
Confiabilidade
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 246%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 303
Negociações com lucro:
1 066 (81.81%)
Negociações com perda:
237 (18.19%)
Melhor negociação:
16.43 USD
Pior negociação:
-95.80 USD
Lucro bruto:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Perda bruta:
-579.20 USD (65 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
735 (902.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
902.33 USD (735)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
99.68%
Depósito máximo carregado:
36.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 057 (81.12%)
Negociações curtas:
246 (18.88%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
1.25 USD
Perda média:
-2.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
79 (-12.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.80 USD (2)
Crescimento mensal:
2.96%
Previsão anual:
35.88%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
419.39 USD (33.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.20% (419.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.68% (376.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BRENT 805
XTIUSD 267
US500 198
USTEC 28
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BRENT 861
XTIUSD -37
US500 78
USTEC 58
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 750K
USTEC 541K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.43 USD
Pior negociação: -96 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 735
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +902.33 USD
Máxima perda consecutiva: -12.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
160 mais ...
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Grid Brent
30 USD por mês
246%
0
0
USD
1K
USD
74
77%
1 303
81%
100%
2.30
0.58
USD
75%
1:500
