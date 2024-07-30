- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 303
Negociações com lucro:
1 066 (81.81%)
Negociações com perda:
237 (18.19%)
Melhor negociação:
16.43 USD
Pior negociação:
-95.80 USD
Lucro bruto:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Perda bruta:
-579.20 USD (65 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
735 (902.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
902.33 USD (735)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
99.68%
Depósito máximo carregado:
36.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
1 057 (81.12%)
Negociações curtas:
246 (18.88%)
Fator de lucro:
2.31
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
1.25 USD
Perda média:
-2.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
79 (-12.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-140.80 USD (2)
Crescimento mensal:
2.96%
Previsão anual:
35.88%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
419.39 USD (33.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.20% (419.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.68% (376.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRENT
|805
|XTIUSD
|267
|US500
|198
|USTEC
|28
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRENT
|861
|XTIUSD
|-37
|US500
|78
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|750K
|USTEC
|541K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.43 USD
Pior negociação: -96 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 735
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +902.33 USD
Máxima perda consecutiva: -12.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
Grid Spot Brent Long only
Recommend balance $300
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
246%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
74
77%
1 303
81%
100%
2.30
0.58
USD
USD
75%
1:500