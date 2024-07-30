시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 리뷰
안정성
75
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 247%
Tickmill-Live05
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 320
이익 거래:
1 079 (81.74%)
손실 거래:
241 (18.26%)
최고의 거래:
16.43 USD
최악의 거래:
-95.80 USD
총 수익:
1 349.92 USD (1 375 203 pips)
총 손실:
-583.67 USD (65 162 pips)
연속 최대 이익:
735 (902.33 USD)
연속 최대 이익:
902.33 USD (735)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
99.68%
최대 입금량:
36.94%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
12 일
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
1 069 (80.98%)
숏(주식차입매도):
251 (19.02%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
1.25 USD
평균 손실:
-2.42 USD
연속 최대 손실:
79 (-12.60 USD)
연속 최대 손실:
-140.80 USD (2)
월별 성장률:
2.34%
연간 예측:
28.40%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
419.39 USD (33.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.20% (419.39 USD)
자본금별:
74.68% (376.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BRENT 817
XTIUSD 267
US500 201
USTEC 30
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BRENT 863
XTIUSD -37
US500 80
USTEC 62
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 758K
USTEC 569K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.43 USD
최악의 거래: -96 USD
연속 최대 이익: 735
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +902.33 USD
연속 최대 손실: -12.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

리뷰 없음
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Grid Brent
월별 30 USD
247%
0
0
USD
2K
USD
75
76%
1 320
81%
100%
2.31
0.58
USD
75%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.