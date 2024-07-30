리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 BDSwissSC-Real01 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 OctaFX-Real9 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 5 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 8 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.25 × 4 ICMarkets-Live20 0.28 × 32 AxioryAsia-02Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.33 × 3 DooPrime-Live 2 0.40 × 5 ICMarkets-Live24 0.42 × 12 FusionMarkets-Demo 0.48 × 227