Total de Trades:
1 303
Transacciones Rentables:
1 066 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
237 (18.19%)
Mejor transacción:
16.43 USD
Peor transacción:
-95.80 USD
Beneficio Bruto:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-579.20 USD (65 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
735 (902.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
902.33 USD (735)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
99.68%
Carga máxima del depósito:
36.94%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
12 días
Factor de Recuperación:
1.81
Transacciones Largas:
1 057 (81.12%)
Transacciones Cortas:
246 (18.88%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
1.25 USD
Pérdidas medias:
-2.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
79 (-12.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.25%
Pronóstico anual:
39.76%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
419.39 USD (33.39%)
Reducción relativa:
De balance:
29.20% (419.39 USD)
De fondos:
74.68% (376.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BRENT
|805
|XTIUSD
|267
|US500
|198
|USTEC
|28
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BRENT
|861
|XTIUSD
|-37
|US500
|78
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|750K
|USTEC
|541K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +16.43 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 735
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +902.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
