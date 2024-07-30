SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent



Fiabilidad
74 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 246%
Tickmill-Live05
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 303
Transacciones Rentables:
1 066 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
237 (18.19%)
Mejor transacción:
16.43 USD
Peor transacción:
-95.80 USD
Beneficio Bruto:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-579.20 USD (65 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
735 (902.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
902.33 USD (735)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
99.68%
Carga máxima del depósito:
36.94%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
12 días
Factor de Recuperación:
1.81
Transacciones Largas:
1 057 (81.12%)
Transacciones Cortas:
246 (18.88%)
Factor de Beneficio:
2.31
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
1.25 USD
Pérdidas medias:
-2.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
79 (-12.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.25%
Pronóstico anual:
39.76%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
419.39 USD (33.39%)
Reducción relativa:
De balance:
29.20% (419.39 USD)
De fondos:
74.68% (376.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BRENT 805
XTIUSD 267
US500 198
USTEC 28
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BRENT 861
XTIUSD -37
US500 78
USTEC 58
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 750K
USTEC 541K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.43 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 735
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +902.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
otros 160...
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

No hay comentarios
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Grid Brent
30 USD al mes
246%
0
0
USD
1K
USD
74
77%
1 303
81%
100%
2.30
0.58
USD
75%
1:500
