СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 отзывов
Надежность
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 246%
Tickmill-Live05
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 300
Прибыльных трейдов:
1 065 (81.92%)
Убыточных трейдов:
235 (18.08%)
Лучший трейд:
16.43 USD
Худший трейд:
-95.80 USD
Общая прибыль:
1 336.92 USD (1 337 473 pips)
Общий убыток:
-577.65 USD (62 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
735 (902.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
902.33 USD (735)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
99.68%
Макс. загрузка депозита:
36.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
1 055 (81.15%)
Коротких трейдов:
245 (18.85%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-12.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.80 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.35%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
419.39 USD (33.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.20% (419.39 USD)
По эквити:
74.68% (376.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRENT 804
XTIUSD 267
US500 197
USTEC 27
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRENT 862
XTIUSD -37
US500 79
USTEC 58
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 748K
USTEC 539K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.43 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 735
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +902.33 USD
Макс. убыток в серии: -12.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
еще 160...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

Нет отзывов
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Grid Brent
30 USD в месяц
246%
0
0
USD
1K
USD
74
77%
1 300
81%
100%
2.31
0.58
USD
75%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.