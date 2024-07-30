- Прирост
Всего трейдов:
1 300
Прибыльных трейдов:
1 065 (81.92%)
Убыточных трейдов:
235 (18.08%)
Лучший трейд:
16.43 USD
Худший трейд:
-95.80 USD
Общая прибыль:
1 336.92 USD (1 337 473 pips)
Общий убыток:
-577.65 USD (62 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
735 (902.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
902.33 USD (735)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
99.68%
Макс. загрузка депозита:
36.94%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
1 055 (81.15%)
Коротких трейдов:
245 (18.85%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-12.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.80 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.35%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
419.39 USD (33.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.20% (419.39 USD)
По эквити:
74.68% (376.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRENT
|804
|XTIUSD
|267
|US500
|197
|USTEC
|27
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRENT
|862
|XTIUSD
|-37
|US500
|79
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|748K
|USTEC
|539K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +16.43 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 735
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +902.33 USD
Макс. убыток в серии: -12.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
Grid Spot Brent Long only
Recommend balance $300
Нет отзывов
