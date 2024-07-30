- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 301
盈利交易:
1 065 (81.86%)
亏损交易:
236 (18.14%)
最好交易:
16.43 USD
最差交易:
-95.80 USD
毛利:
1 336.92 USD (1 337 473 pips)
毛利亏损:
-578.35 USD (65 084 pips)
最大连续赢利:
735 (902.33 USD)
最大连续盈利:
902.33 USD (735)
夏普比率:
0.22
交易活动:
99.68%
最大入金加载:
36.94%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
12 天
采收率:
1.81
长期交易:
1 056 (81.17%)
短期交易:
245 (18.83%)
利润因子:
2.31
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-2.45 USD
最大连续失误:
79 (-12.60 USD)
最大连续亏损:
-140.80 USD (2)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.28%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
419.39 USD (33.39%)
相对跌幅:
结余:
29.20% (419.39 USD)
净值:
74.68% (376.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRENT
|804
|XTIUSD
|267
|US500
|198
|USTEC
|27
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRENT
|862
|XTIUSD
|-37
|US500
|78
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|750K
|USTEC
|539K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.43 USD
最差交易: -96 USD
最大连续赢利: 735
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +902.33 USD
最大连续亏损: -12.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
Grid Spot Brent Long only
Recommend balance $300
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
246%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
74
77%
1 301
81%
100%
2.31
0.58
USD
USD
75%
1:500