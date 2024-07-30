シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
レビュー0件
信頼性
74週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 246%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 303
利益トレード:
1 066 (81.81%)
損失トレード:
237 (18.19%)
ベストトレード:
16.43 USD
最悪のトレード:
-95.80 USD
総利益:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
総損失:
-579.20 USD (65 100 pips)
最大連続の勝ち:
735 (902.33 USD)
最大連続利益:
902.33 USD (735)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
99.68%
最大入金額:
36.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 日
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
1 057 (81.12%)
短いトレード:
246 (18.88%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-2.44 USD
最大連続の負け:
79 (-12.60 USD)
最大連続損失:
-140.80 USD (2)
月間成長:
2.93%
年間予想:
35.88%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
419.39 USD (33.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.20% (419.39 USD)
エクイティによる:
74.68% (376.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BRENT 805
XTIUSD 267
US500 198
USTEC 28
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BRENT 861
XTIUSD -37
US500 78
USTEC 58
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 750K
USTEC 541K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.43 USD
最悪のトレード: -96 USD
最大連続の勝ち: 735
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +902.33 USD
最大連続損失: -12.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
160 より多く...
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

レビューなし
