- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 303
利益トレード:
1 066 (81.81%)
損失トレード:
237 (18.19%)
ベストトレード:
16.43 USD
最悪のトレード:
-95.80 USD
総利益:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
総損失:
-579.20 USD (65 100 pips)
最大連続の勝ち:
735 (902.33 USD)
最大連続利益:
902.33 USD (735)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
99.68%
最大入金額:
36.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 日
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
1 057 (81.12%)
短いトレード:
246 (18.88%)
プロフィットファクター:
2.31
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-2.44 USD
最大連続の負け:
79 (-12.60 USD)
最大連続損失:
-140.80 USD (2)
月間成長:
2.93%
年間予想:
35.88%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
419.39 USD (33.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.20% (419.39 USD)
エクイティによる:
74.68% (376.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BRENT
|805
|XTIUSD
|267
|US500
|198
|USTEC
|28
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BRENT
|861
|XTIUSD
|-37
|US500
|78
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|750K
|USTEC
|541K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.43 USD
最悪のトレード: -96 USD
最大連続の勝ち: 735
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +902.33 USD
最大連続損失: -12.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
