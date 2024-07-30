SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Grid Brent
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 245%
Tickmill-Live05
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 304
Gewinntrades:
1 066 (81.74%)
Verlusttrades:
238 (18.25%)
Bester Trade:
16.43 USD
Schlechtester Trade:
-95.80 USD
Bruttoprofit:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Bruttoverlust:
-582.17 USD (65 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
735 (902.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
902.33 USD (735)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
99.68%
Max deposit load:
36.94%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
1 057 (81.06%)
Short-Positionen:
247 (18.94%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
79 (-12.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.62%
Jahresprognose:
31.80%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
419.39 USD (33.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.20% (419.39 USD)
Kapital:
74.68% (376.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRENT 806
XTIUSD 267
US500 198
USTEC 28
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRENT 858
XTIUSD -37
US500 78
USTEC 58
NAT.GAS -207
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRENT 67K
XTIUSD -7.5K
US500 750K
USTEC 541K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.43 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 735
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +902.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
noch 160 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

Keine Bewertungen
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Grid Brent
30 USD pro Monat
245%
0
0
USD
1K
USD
74
76%
1 304
81%
100%
2.29
0.58
USD
75%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.