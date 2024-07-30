- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 304
Gewinntrades:
1 066 (81.74%)
Verlusttrades:
238 (18.25%)
Bester Trade:
16.43 USD
Schlechtester Trade:
-95.80 USD
Bruttoprofit:
1 337.09 USD (1 339 950 pips)
Bruttoverlust:
-582.17 USD (65 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
735 (902.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
902.33 USD (735)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
99.68%
Max deposit load:
36.94%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
1 057 (81.06%)
Short-Positionen:
247 (18.94%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
79 (-12.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.62%
Jahresprognose:
31.80%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
419.39 USD (33.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.20% (419.39 USD)
Kapital:
74.68% (376.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BRENT
|806
|XTIUSD
|267
|US500
|198
|USTEC
|28
|NAT.GAS
|3
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BRENT
|858
|XTIUSD
|-37
|US500
|78
|USTEC
|58
|NAT.GAS
|-207
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BRENT
|67K
|XTIUSD
|-7.5K
|US500
|750K
|USTEC
|541K
|NAT.GAS
|-89
|EURUSD
|444
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.43 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 735
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +902.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 32
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.42 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.48 × 227
Grid Spot Brent Long only
Recommend balance $300
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
245%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
74
76%
1 304
81%
100%
2.29
0.58
USD
USD
75%
1:500