Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 189%
Tickmill-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 119
Bénéfice trades:
935 (83.55%)
Perte trades:
184 (16.44%)
Meilleure transaction:
11.22 USD
Pire transaction:
-95.80 USD
Bénéfice brut:
1 069.07 USD (665 456 pips)
Perte brute:
-492.10 USD (54 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
735 (902.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
902.33 USD (735)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
98.68%
Charge de dépôt maximale:
36.94%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
947 (84.63%)
Courts trades:
172 (15.37%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.14 USD
Perte moyenne:
-2.67 USD
Pertes consécutives maximales:
79 (-12.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-140.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
-17.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
385.52 USD (30.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.47% (384.28 USD)
Par fonds propres:
74.68% (376.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BRENT 692
XTIUSD 255
US500 167
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BRENT 762
XTIUSD -37
US500 54
NAT.GAS -207
EURUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BRENT 65K
XTIUSD -3.8K
US500 617K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.22 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 735
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +902.33 USD
Perte consécutive maximale: -12.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
160 plus...
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

Aucun avis
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
