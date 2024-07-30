SegnaliSezioni
Dhanapat Nitisvarodom

Grid Brent

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 189%
Tickmill-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 119
Profit Trade:
935 (83.55%)
Loss Trade:
184 (16.44%)
Best Trade:
11.22 USD
Worst Trade:
-95.80 USD
Profitto lordo:
1 069.07 USD (665 456 pips)
Perdita lorda:
-492.10 USD (54 805 pips)
Vincite massime consecutive:
735 (902.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
902.33 USD (735)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
98.68%
Massimo carico di deposito:
36.94%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
947 (84.63%)
Short Trade:
172 (15.37%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.14 USD
Perdita media:
-2.67 USD
Massime perdite consecutive:
79 (-12.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.80 USD (2)
Crescita mensile:
-17.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
385.52 USD (30.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.47% (384.28 USD)
Per equità:
74.68% (376.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRENT 692
XTIUSD 255
US500 167
NAT.GAS 3
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRENT 762
XTIUSD -37
US500 54
NAT.GAS -207
EURUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRENT 65K
XTIUSD -3.8K
US500 617K
NAT.GAS -89
EURUSD 444
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.22 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 735
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +902.33 USD
Massima perdita consecutiva: -12.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.25 × 4
ICMarkets-Live20
0.28 × 32
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
DooPrime-Live 2
0.40 × 5
ICMarkets-Live24
0.42 × 12
FusionMarkets-Demo
0.48 × 227
160 più
Grid Spot Brent Long only

Recommend balance $300

Non ci sono recensioni
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 03:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
