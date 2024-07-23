- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
34 (59.64%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (40.35%)
En iyi işlem:
145.72 USD
En kötü işlem:
-121.18 USD
Brüt kâr:
848.92 USD (32 615 pips)
Brüt zarar:
-626.02 USD (34 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (189.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.91 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
58.53%
Maks. mevduat yükü:
5.97%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
14 (24.56%)
Satış işlemleri:
43 (75.44%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.91 USD
Ortalama kâr:
24.97 USD
Ortalama zarar:
-27.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-121.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.82 USD (2)
Aylık büyüme:
2.78%
Yıllık tahmin:
33.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.53 USD
Maksimum:
217.07 USD (22.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.30% (131.82 USD)
Varlığa göre:
27.88% (167.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|6
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|-77
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|123
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|AUDNZD
|11
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|AUDNZD
|-287
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +145.72 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +189.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|0.75 × 8
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.78 × 9
|
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
|
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
