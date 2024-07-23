SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CHIA CAPITAL
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
34 (59.64%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (40.35%)
En iyi işlem:
145.72 USD
En kötü işlem:
-121.18 USD
Brüt kâr:
848.92 USD (32 615 pips)
Brüt zarar:
-626.02 USD (34 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (189.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.91 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
58.53%
Maks. mevduat yükü:
5.97%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
14 (24.56%)
Satış işlemleri:
43 (75.44%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.91 USD
Ortalama kâr:
24.97 USD
Ortalama zarar:
-27.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-121.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.82 USD (2)
Aylık büyüme:
2.78%
Yıllık tahmin:
33.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.53 USD
Maksimum:
217.07 USD (22.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.30% (131.82 USD)
Varlığa göre:
27.88% (167.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 9
GBPNZD 8
GBPUSD 6
GBPCAD 6
EURAUD 5
AUDNZD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. -77
GBPNZD 33
GBPUSD 123
GBPCAD 78
EURAUD 92
AUDNZD 11
USDSGD -30
EURJPY -88
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
AUDNZD -287
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.72 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +189.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
VantageInternational-Live 11
0.75 × 8
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.07 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 16:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 17:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 12:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CHIA CAPITAL
Ayda 35 USD
21%
0
0
USD
2.2K
USD
66
0%
57
59%
59%
1.35
3.91
USD
28%
1:500
Kopyala

