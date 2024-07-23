- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
39 (57.35%)
Transacciones Irrentables:
29 (42.65%)
Mejor transacción:
145.72 USD
Peor transacción:
-121.18 USD
Beneficio Bruto:
900.76 USD (37 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-681.33 USD (39 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (189.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
54.21%
Carga máxima del depósito:
5.97%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
15 (22.06%)
Transacciones Cortas:
53 (77.94%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
3.23 USD
Beneficio medio:
23.10 USD
Pérdidas medias:
-23.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-121.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.82 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.09%
Pronóstico anual:
1.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
119.53 USD
Máxima:
217.07 USD (22.22%)
Reducción relativa:
De balance:
10.30% (131.82 USD)
De fondos:
27.88% (167.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|13
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|-76
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|117
|AUDNZD
|22
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|XAUUSD
|-10
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2K
|AUDNZD
|713
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|XAUUSD
|-975
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +145.72 USD
Peor transacción: -121 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +189.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.78 × 9
|
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1980
|
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
75
0%
68
57%
54%
1.32
3.23
USD
USD
28%
1:500