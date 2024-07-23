SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CHIA CAPITAL
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
39 (57.35%)
Transacciones Irrentables:
29 (42.65%)
Mejor transacción:
145.72 USD
Peor transacción:
-121.18 USD
Beneficio Bruto:
900.76 USD (37 663 pips)
Pérdidas Brutas:
-681.33 USD (39 791 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (189.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
54.21%
Carga máxima del depósito:
5.97%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
15 (22.06%)
Transacciones Cortas:
53 (77.94%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
3.23 USD
Beneficio medio:
23.10 USD
Pérdidas medias:
-23.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-121.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.82 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.09%
Pronóstico anual:
1.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
119.53 USD
Máxima:
217.07 USD (22.22%)
Reducción relativa:
De balance:
10.30% (131.82 USD)
De fondos:
27.88% (167.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
XAUUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
USDSGD -30
EURJPY -88
XAUUSD -10
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
XAUUSD -975
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +145.72 USD
Peor transacción: -121 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +189.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
No hay comentarios
2025.12.24 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copiar

