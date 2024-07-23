- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
39 (57.35%)
亏损交易:
29 (42.65%)
最好交易:
145.72 USD
最差交易:
-121.18 USD
毛利:
900.76 USD (37 663 pips)
毛利亏损:
-681.33 USD (39 791 pips)
最大连续赢利:
8 (189.56 USD)
最大连续盈利:
199.91 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
54.21%
最大入金加载:
5.97%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 天
采收率:
1.01
长期交易:
15 (22.06%)
短期交易:
53 (77.94%)
利润因子:
1.32
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
23.10 USD
平均损失:
-23.49 USD
最大连续失误:
4 (-121.33 USD)
最大连续亏损:
-131.82 USD (2)
每月增长:
0.09%
年度预测:
1.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
119.53 USD
最大值:
217.07 USD (22.22%)
相对跌幅:
结余:
10.30% (131.82 USD)
净值:
27.88% (167.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|13
|GBPNZD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|5
|USDSGD
|4
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|-76
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|117
|AUDNZD
|22
|GBPCAD
|78
|EURAUD
|92
|USDSGD
|-30
|EURJPY
|-88
|XAUUSD
|-10
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|16
|EURNZD
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|35
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|-2
|AUDCAD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-6.7K
|GBPNZD
|-2.7K
|GBPUSD
|2K
|AUDNZD
|713
|GBPCAD
|2.4K
|EURAUD
|4.7K
|USDSGD
|-2.6K
|EURJPY
|-2.6K
|XAUUSD
|-975
|USDCAD
|-1.5K
|EURUSD
|800
|EURNZD
|1.4K
|NZDUSD
|628
|GBPAUD
|1.3K
|GBPJPY
|697
|AUDCHF
|-182
|AUDCAD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +145.72 USD
最差交易: -121 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +189.56 USD
最大连续亏损: -121.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 11
|3.62 × 1980
|
VantageInternational-Demo
|4.00 × 15
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|6.13 × 15
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.97 × 95
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
21%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
75
0%
68
57%
54%
1.32
3.23
USD
USD
28%
1:500