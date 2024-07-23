SignaleKategorien
Chia Hin Lee

CHIA CAPITAL

Chia Hin Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 21%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
39 (57.35%)
Verlusttrades:
29 (42.65%)
Bester Trade:
145.72 USD
Schlechtester Trade:
-121.18 USD
Bruttoprofit:
900.76 USD (37 663 pips)
Bruttoverlust:
-681.33 USD (39 791 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (189.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.91 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
54.21%
Max deposit load:
5.97%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
15 (22.06%)
Short-Positionen:
53 (77.94%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-121.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.09%
Jahresprognose:
1.05%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
119.53 USD
Maximaler:
217.07 USD (22.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.30% (131.82 USD)
Kapital:
27.88% (167.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 13
GBPNZD 8
GBPUSD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 6
EURAUD 5
USDSGD 4
EURJPY 4
XAUUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. -76
GBPNZD 33
GBPUSD 117
AUDNZD 22
GBPCAD 78
EURAUD 92
USDSGD -30
EURJPY -88
XAUUSD -10
USDCAD -4
EURUSD 16
EURNZD 8
NZDUSD 6
GBPAUD 35
GBPJPY 19
AUDCHF -2
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. -6.7K
GBPNZD -2.7K
GBPUSD 2K
AUDNZD 713
GBPCAD 2.4K
EURAUD 4.7K
USDSGD -2.6K
EURJPY -2.6K
XAUUSD -975
USDCAD -1.5K
EURUSD 800
EURNZD 1.4K
NZDUSD 628
GBPAUD 1.3K
GBPJPY 697
AUDCHF -182
AUDCAD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +145.72 USD
Schlechtester Trade: -121 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +189.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Exness-Real17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 101
E8Funding-Demo
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
2.78 × 9
VantageInternational-Live 11
3.62 × 1980
VantageInternational-Demo
4.00 × 15
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
6.13 × 15
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.97 × 95
Keine Bewertungen
2025.12.24 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.